ЧП случилось в седьмом часу утра

Утром 8 октября крымчан и жителей материковой России шокировала новость о подрыве Керченского моста. По предварительной информации, произошел взрыв грузовика, начиненного взрывчаткой.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о том, в каком состоянии мост находится сейчас.

- В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом, - рассказал глава республики у себя в telegram-канале.

Сергей Аксенов добавил, что сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Оценить точные масштабы разрушения Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений можно будет только после того как пожар полностью ликвидируют. Тогда же можно будет понять и примерный срок восстановления.

- По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, - заявил глава республики. Советник главы республики Олег Крючков добавил, что Крым хорошо обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Кроме того, налажен сухопутный коридор через новые регионы.

Стоит заметить, что арочная часть моста не пострадала, а все повреждения планируется восстановить оперативно.

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