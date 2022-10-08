Пожар на Крымском мосту устроили украинские нацисты

Пожар на Крымском мосту. Фото: КП

На рассвете 8 октября загорелся Крымский мост – здесь, по предварительным данным, взорвалась железнодорожная цистерна.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов считает, что пожар – это дело рук украинских националистов:

- Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста.

Руководитель отметил, что за те 23 года, что Киев хозяйничал на полуострове, не было построено ни одного масштабного объекта, а вот повредить полотно российского моста ума хватило.

- В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения - это единственное, что у них получается, - считает Владимир Константинов, подчеркивая, что «спокойная жизнь для нас возможна только после полного разгрома киевских наркоманов и авантюристов».

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