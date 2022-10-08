Устраивать давки на АЗС не нужно: в Севастополе запасов нефтепродуктов на 40 дней

В Севастополе топлива и продуктов запасено на 40 дней. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Руководитель города федерального значения Севастополя Михаил Развожаев успокоил жителей Крымского полуострова, что ЧП на Крымском мосту не приведет к дефициту бензина и солярки.

- Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация, - сообщил губернатор Севастополя.

Руководитель рассказал что утром на Крымском мосту был взорван грузовой автомобиль, и в итоге загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава.

- Два автомобильных пролета моста частично обрушены, - сообщил Михаил Развожаев.

На этот час движение по Крымскому мосту полностью закрыто, в скором времени возобновит работу паромная переправа через Керченский пролив.

Губернатор призвал сохранять спокойствие и попросил взять во внимание, что мост пока закрыт, чтобы изменить свои планы, если планировали поехать на материковую часть России:

- Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение - вы получите всю информацию.

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