Крымская пещера «Таврида» с костями саблезубых тигров откроется для туристов через несколько дней

Общая протяженность экскурсионного маршрута - 500 метров Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пещеру «Таврида», которую обнаружили при строительстве одноименной трассы в поселке Зуя, откроют для туристов уже 28 июля.

- В четверг будет торжественное открытие с участием первых лиц республики и журналистов, а с 29 июля мы готовы принимать туристов как на автобусах, так и на машинах.

Первая экскурсия будет начинаться в 9:10, а последняя - в 18:10, - сообщил во время пресс-конференции Сергей Грещенко, директор Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида» КФУ им. В.И. Вернадского.

Высота сводов в пещере до 14 метров. Фото: Российский союз спелеологов

По его словам, для взрослых стоимость билета составит 500 рублей, а для детей - 350. Общая протяженность маршрута - 485 метров, а экскурсия в среднем займет 50 минут.

- Дорожки, по которым будут проходить туристы, выложены тротуарной плиткой, Есть два типа освещения - тропиночное и художественное, которое управляется с помощью wi-fi, его будут использовать экскурсоводы. Мы планируем, что группа будет вмещать 20 человек. В штате сейчас шесть экскурсоводов, - отмечает Геннадий Самохин, руководитель проекта, председатель Российского союза спелеологов.

Посетители смогут увидеть не только саму пещеру, но и геологический музей под открытым небом под названием «Камни Крыма». Там собраны трехметровые глыбы пород, которые встречаются в Крыму, - вулканических, осадочных и других.

К пещере ведет большая траншея. Вдоль нее тоже будет нескучно идти. На одной из стен художники изобразили в натуральную величину один из рисунков неандертальцев, который есть в оригинале в Бахчисарайском районе. Специалисты соблюдали все масштабы и пропорции.

- У нас уже законченный маршрут, все готово на 100%. Наши экскурсоводы расскажут о морфологии пещеры, как она образовалась, какие есть особенные минералы. Есть экспозиция, где можно посмотреть интересные находки, сделанные в пещере с точки зрения палеонтологии - костные останки, - поясняет Геннадий Самохин.

Так выглядел выход из пещеры два года назад Фото: Надежда ДАЦЮК

Также посетителям расскажут об инженерных особенностях. Над пещерой был построен мост, и проект подкорректировали таким образом, чтобы сваи не заходили внутрь. Строители поставили 95 свай диаметром 1,2 метра на глубину 40 метров. Но одну сваю все же можно заметить. Ее основание специалисты заметили, когда наводили «красоту» в пещере и убрали небольшой кусок глины.

ОБУСТРОИЛИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

При обустройстве пещеры специалисты учли возможность ее посещения маломобильными гражданами.

- Там практически отсутствуют какие-либо ступеньки. Это постоянная прямая дорожка, по которой могут проезжать инвалиды-колясочники. Также организована возможность посещения санузлов для людей с ограниченными возможностями, - сообщил Сергей Грещенко.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Парковку близ пещеры уже обустроили. Она подойдет и для автобусов, и для легковых авто. В будущем же ее планируют расширить. А еще для туристов оборудуют фудкорты и небольшое кафе. Дорожные указатели к пещере еще пока не установлены, но этот вопрос руководство проекта уже решает с предприятием «Крымавтодор».

Этим костям древних животных не меньше 1,5 миллиона лет. Фото: пресс-служба КФУ

Сейчас ученые исследовали около 2 километров пещеры, и эти работы будут продолжаться.

- Мы понимаем, что это огромный подземный город, который может протянуться на несколько десятков километров. У нас есть хорошее оборудование, которое просвечивает землю. Мы выяснили, что пустот достаточно много, - отмечает спелеолог Геннадий Самохин.

СПРАВКА «КП»

Уникальную пещеру «Таврида» нашли четыре года назад, в 2018 году, при строительстве одноименной трассы около поселка Зуя. Она находится в 22 километрах от Симферополя. Эксперты выяснили, что здесь есть кости гигантских страусов, саблезубых кошек и других зверей, которые давным-давно жили в этой местности. Возраст древних останков насчитывает более 1,5 миллиона лет. В итоге было решено открыть на базе пещеры рекреационный научно-образовательный и комплексы.

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