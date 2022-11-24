«Добьюсь своего»: «Миссис Крым» Ольга Валеева повторно подаст документы на российское гражданство

В начале лета 2022 года Ольга заняла почетный титул в конкурсе красоты. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

После того, как титулованной «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве, прошла почти неделя. За это время Ольга Валеева написала немало обращений в вышестоящие органы, обратилась к адвокатам, но все безрезультатно. Но сдаваться крымчанка не планирует.

Напомним, в июне девушка с яркой внешностью и с огненно-рыжим волосами блистала в главном конкурсе красоты и заняла почетный титул «Миссис Крым». Шоу принесло много новых впечатлений и настоящую известность. Из-за необычной внешности на Рыжулю, как она сама себя называла в соцсетях, вылилась тонна негатива. Пользователи интернета обвиняли красотку в пластических операциях, подкупе жюри и слишком большом количестве тату на теле. Блогершу буквально затравили в Сети. Ее пухлые губы сравнивали с пельменями, а выбор платья называли плохим вкусом. Но нашлись и те, кто поддержал крымчанку.

Когда громкий скандал утих, через несколько месяцев о существовании Валеевой вновь заговорила вся страна. В августе Валеевой заинтересовались в МВД из-за того, что в Сети появилось видео, как она вместе с подругой на балконе пела украинскую националистическую песню «Ой, у лузi червона калина», в региональном ведомстве ее оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Крымчанка не планирует сдаваться. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

В этот раз причиной нового скандала стал отказ в российском гражданстве «Мисс Крым». Как сообщили в региональном отделении МВД, 35-летняя гражданка Украины была признана судом виновной по статье о дискредитации российской армии и публичной демонстрации запрещенной символики. Для Ольги это стало настоящим шоком. Несмотря на то, что на момент проведения референдума в республике она жила в украинском городе Полтаве, девушка - коренная крымчанка. Два года назад после развода с мужем с украинским паспортом она вернулась на родной полуостров, но о переоформлении документов задумалась только сейчас.

Девушка родилась в Крыму. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

- Меня не было в Крыму в 2014 году, поэтому так и вышло. Но здесь мое все! Моя семья, мой родной дом, в Белогорске, откуда я родом, похоронен мой отец. К тому же, в России у меня родился второй ребенок, а старшая дочь заканчивает школу тут, - отмечает Ольга.

Но уезжать с полуострова и оставаться без гражданства «Мисс Крым» не хочет. Она планирует любой ценой решить проблемы с документами.

- У меня здесь детки, дом. Как я могу все это так оставить. Я добьюсь своего, - добавила Валеева. - Адвокат пока разводит руками, думает, как поступить в данной ситуации. Знакомые вообще советуют не надеяться на хороший исход и уезжать, но я верю, что смогу все решить. Буду повторно подавать на гражданство, если это будет нужно.

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