«Я в шоке»: «миссис Крыма» ответила на новость об отказе в российском гражданстве

34-летняя крымчанка Ольга Валеева, которая в начале лета получила бешеную популярность. Фото: страница Ольги Валеевой в Instagram (Соцсеть признана экстремистской на территории РФ)

34-летняя крымчанка Ольга Валеева, которая в начале лета получила бешеную популярность после того, как завоевала титул «Миссис Крыма», снова оказалась в центре скандала.

Почти полгода назад она решила поучаствовать в конкурсе красоты, в котором она заняла почетный титул. Но кроме безумной славы, тысячи лайков и известности, Ольга получила еще и волну хейта. Виной всему необычная внешность женщины. Пользователи Сети посчитали многочисленные тату и увеличенные губы слишком вызывающими, поэтому, не стесняясь, оскорбляли «тюнингованную» красавицу. Ее пухлые губы сравнивали с пельменями, а жюри обвиняли в подкупе.

В начале лета она получила почетный титул. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

Спустя время после конкурса в МВД по Крым вновь вспомнили о существовании красотки. Теперь ей отказали в приеме в российское гражданство. Ранее она уже была привлечена к ответственности за исполнение песни украинских нацбатов. Об этом сообщали в пресс-службе полиции.

Так, еще в августе Ольга Валеева обратилась в органы за получением гражданства, но во время проверки документов правоохранители выяснили, что она привлекалась к административной ответственности за исполнение националистической песни.

На девушку обрушилась тонна хейта. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

- В соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство России 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, а также публичном демонстрировании запрещенной символики, - отметили в региональном МВД.

Фото: Личный архив Ольги Валеевой

Сама же миссис Крыма призналась КП-Крым, что сейчас она пребывает в шоке от новости. Она застала ее врасплох, поэтому от более детального комментария решила воздержаться.

- Я в шоке, если честно. Пока что у меня нет слов. Нужно немного отойти, не могу пока говорить, - ответила Ольга.

Фото: Личный архив Ольги Валеевой

Напомним, не так давно соцсети облетело видео, где Валеева вместе с подругой, сидя на балконе, поют украинскую песню «Ой, у лузi червона калина».

Фото: Личный архив Ольги Валеевой

Стоит заметить, что данная композиция была написана в 1914 году. Считается, что она исполнялась украинскими сечевыми стрельцами, а позже и бойцами ОУН-УПА* и УНА-УНСО*. Также композиция полюбилась участникам батальона «Азов»*.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России.

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