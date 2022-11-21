«Будущее моего ребенка под вопросом»: что ждет «Миссис Крым» Ольгу Валееву из-за отказа в российском гражданстве

В начале лета девушка с огненно-рыжими волосами решила поучаствовать в конкурсе красоты, в котором заняла почетный титул. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

После шокирующей новости о титулованной «Миссис Крым» прошло почти полгода. За это время произошло много чего нового и интересного, но 34-летняя красотка Ольга Валеева вновь оказалась в центре скандала.

В начале лета девушка с огненно-рыжими волосами решила поучаствовать в конкурсе красоты, в котором заняла почетный титул. Финал принес ей много славы, тысячи лайков и известность, но вместе с этим еще и волну хейта. Из-за необычной внешности на Ольгу обрушилась тонна негатива. Пользователи Сети обвиняли красотку в многочисленных пластических операциях и слишком большом количестве тату на теле. Народ в соцсетях, не стесняясь, оскорблял «тюнингованную» красавицу. Ее пухлые губы сравнивали с пельменями, а жюри обвиняли в подкупе.

Фото: Личный архив Ольги Валеевой

НОВАЯ ВОЛНА ХЕЙТА

Но через несколько месяцев после инцидента, когда прошлый скандал поутих, Валеевой заинтересовались в МВД. После того, как она вместе с подругой на балконе исполнила украинскую националистическую песню «Ой, у лузi червона калина», в региональном ведомстве ее оштрафовали на 40 тысяч рублей, а позже и вовсе отказали в российском гражданстве.

- В соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство России 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, а также публичном демонстрировании запрещенной символики, - отметили в пресс-службе полиции.

«ДО СИХ ПОР В ШОКЕ»

Для Ольги это стало настоящим шоком. Как рассказала КП-Крым женщина, в конце лета она обращалась в органы за получением гражданства, но во время проверки документов правоохранители выяснили, что Валеева привлекалась к административной ответственности за исполнение националистической песни.

Фото: Личный архив Ольги Валеевой

- Для меня это стало настоящим шоком. Хоть и прошло три дня после того, как я узнала эту новость, отойти от нее я до сих пор так и не смогла. С сегодняшнего дня начала вести переговоры с адвокатом, чтобы хоть как-то выпутаться из этой всей ситуации, потому что это какой-то абсурд, - говорит Ольга.

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО ГРАЖДАНСТВА

После очередного шумного случая пользователей в соцсетях заинтересовал вопрос: «Какой гражданство у Валеевой?» и «Как без него можно было получить титул «Миссис Крым»?». Но, по словам красотки, она коренная крымчанка. Просто несколько лет жила в украинском городе Полтаве, а после развода с мужем приехала обратно на родной полуостров. Здесь она около двух лет проживала с украинским паспортом.

- Меня не было в Крыму в 2014 году, поэтому так и вышло. Но здесь мое все! Моя семья, мой родной дом, в Белогорске, откуда я родом, похоронен мой отец. К тому же, в России у меня родился второй ребенок, а самая старшая заканчивает школу тут. Без моего гражданства ее будущее остается под большим вопросом, так как ее попросту могут не допустить к выпускным экзаменам. Я пока без понятия, что делать. Жду ответ от адвоката, - отмечает Ольга.

Но уезжать с полуострова женщина не хочет, так как планирует во что бы то ни стало решить все проблемы с получением гражданства. «Миссис Крым» признается: она даже не подозревала, что посиделки с подругой на балконе под аккомпанемент украинской песни закончатся так тяжело для всей ее семьи.

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