Мать двоих детей, участница «Давай поженимся» и подруга криминального авторитета: что известно о «Миссис Крым» Ольге Валеевой

Конкурс красоты закончился еще на прошлой неделе, но волна обсуждений все еще не стихла. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

Не так давно всю страну облетела новость о конкурсе красоты в Севастополе. В финал вышла жительница Симферополя Ольга Валеева, которая получила титул «Миссис королева красоты - Крым». Но после конкурса крымчанка столкнулась с небывалой травлей. На нее посыпались тысячи неприятных комментариев в соцсетях. Хейтеры прошлись по необычной внешности Ольги, заостряя внимание на ее увеличенных губах и множестве татуировок на теле:

«Зачем такие пельмени?!»; «У жюри проблемы со зрением?»; «Жюри «забошляли» или другие были еще более страшные и татуированные», - вот лишь некоторые комментарии из соцсетей. При том одни из самых безобидных.

Правда, хейт в соцсетях принес Ольге небывалую известность. О красавице с неординарной внешностью заговорили в самых разных уголках России.

«Комсомолка» узнала, кто она - титулованная «Миссис Крым» Ольга Валеева.

Именно эти фото, попав в Сеть, вызвали небывалый шквал критики в соцсетях. Фото: организаторы конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022»

Напомним, конкурс закончился еще на прошлой неделе, но волна обсуждений все еще не стихла. Несмотря на то, что в мероприятии принимали участие около двадцати крымских красавиц, ни одна из них не удостоилась такого же внимания, как 34-летняя Ольга Валеева.

Несколько лет Ольга активно ведет свой блог. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДЕПРЕССИИ

Когда по всему интернету разлетелись фотографии с подиума, Ольгу обвиняли в подкупе жюри, а тех, кто поддерживал Валееву, назвали «слепыми». После всего обрушившегося негатива конкурсантка не спала всю ночь, плакала и несколько дней пребывала в депрессивном состоянии.

- Хоть я и очень сильная духом девочка, редко показываю свои эмоции, а уж тем более слезы, признаюсь, несколько ночей я не спала и просто рыдала в подушку. Но потом поняла и приняла тот факт, что те, кто пытается меня оскорбить просто завидуют мне и не умеют видеть нестандартную красоту, - поделилась Ольга с КП-Крым.

ОЛЯ РЫЖУЛЯ

На теле крымчанки больше десяти разных татуировок, жгуче-рыжие волосы и всегда яркий макияж. В соцсетях красавицу знают как Рыжулю. Уже несколько лет ее основной заработок – это блогерство. Раньше она преподавала танцы и жила в Полтаве, но в какой-то момент решила с концами переехать в Крым.

ПЕРВЕНЦА РОДИЛА В 20 ЛЕТ

У миссис-Крым также есть двое детей, которых она часто показывает у себя в профиле. Самой старшей уже 14 лет, а младшей - всего два годика.

- Сейчас большую часть своей жизни я отдаю своим деткам. Я, можно сказать, счастливая мамочка в декрете, а не все эти статусы и заголовки, которые приписывают мне в интернете. У меня счастливая семья, а я – заботливая мама.

Своих детей Ольга воспитывает вместе с молодым человеком. Именно он предложил ей поучаствовать в конкурсе красоты и поддерживал в трудные моменты. О своей второй половинке Валеева говорит мало, ведь «счастье любит тишину».

Обладательница неординарной внешности уже привыкла ловить на себе взгляды прохожих. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

По словам финалистки, спустя неделю после конкурса у нее открылось второе дыхание. Она продолжает вести свой блог и не обращает внимание на гадости и негативные комментарии.

- Я продолжаю наслаждаться жизнью. К подобным реакциям я все же привыкла, ведь у меня в соцсетях около ста тысяч подписчиков. В комментариях часто кто-то пытался меня оскорбить, поэтому я закалилась. У меня даже однажды была история, когда я встречалась с одним криминальным авторитетом, который избивал меня. Благодаря своему блогу я смогла его застыдить и наказать. Взяла и выложила фото с побоями и всей историей наших отношений. Но даже тогда нашлись люди, которые обвиняли и поливали меня грязью. Я поняла, что сейчас очень много злых людей и смирилась с этим.

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

Несколько лет назад Ольга Валеева даже участвовала в программе «Давай поженимся!». На момент съемок у нее уже был один ребенок. К тому моменту крымчанка трижды жила в гражданском браке, но семейное счастье не складывалось. На шоу Ольга представилась как тренер по танцам и рассказала, что любит управлять автомобилем и отдыхать на природе, а в мужья ищет «бородача с татуировками, умеющего зарабатывать деньги и смеяться над собой». В конце программы Ольга осталась одна.

- Но сейчас я счастлива. У меня все прекрасно. Просто нужно найти душевное равновесие и уверенность в себе. С этим у меня проблем нет.

Ольга также пожелала людям быть добрее и обращать внимание только на свои недостатки.

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