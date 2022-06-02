Ольга пожелала людям быть добрее и обращать внимание только на свои недостатки. Фото: Ольга Валеева / ВК

После громкой новости о финале конкурса красоты, которая облетела буквально всю страну, титулованная «Миссис королева красоты - Крым» Ольга Валеева столкнулась с небывалой травлей. После неприятных комментариев в свой адрес и обсуждения внешности крымчанка ответила своим хейтерам. О своих переживаниях конкурсантка рассказала «КП-Крым».

Конкурс «Королева красоты- Крым. Весна - 2022» закончился еще несколько дней назад, но волна обсуждений все еще не стихла. Хоть в мероприятии принимали участие двадцать красоток, одна из участниц привлекла особое внимание. Ею стала 34-летняя Ольга Валеева. Именно ее яркая внешность стала поводом для бурного обсуждения среди пользователей соцсетей по всей стране.

Фото: Ольга Валеева / Личный архив

ОКАЗАЛАСЬ НЕ ГОТОВА К ТАКОЙ СЛАВЕ

Когда по всему интернету разлетелись ее фотографии с подиума, тысячи людей буквально затравили Ольгу в комментариях. Жюри обвиняли в подкупе, а тех, кто поддерживал Валееву, назвали «слепыми». К такой славе участница оказалась не готова. Как рассказала КП-Крым Мисс-Крым, после всех сказанных слов она даже не спала всю ночь.

Фото: Ольга Валеева / Личный архив

- Это очень сложно и максимально неприятно, когда на тебя обрушивается весь этот негатив … Честно, в первый день я не находила себе места и не спала всю ночь. Все снимки, которые попали в соцсети, самые неудачные в моей жизни! На фото подобран какой-то ракурс, при котором я кажусь в три раза больше, - говорит Ольга.

Но даже это не дает людям право оскорблять и поливать грязью человека, считает она.

«КАЖДАЯ ХОТЕЛА БЫ ОКАЗАТЬСЯ НА МОЕМ МЕСТЕ»

- Очень жаль, что люди такие жестокие и злые. Но одно могу сказать точно, что те, кто пишет гадости, явно не счастливые, не имеющие нормальной личной жизни, неудовлетворенные. Каждая хотела бы оказаться на моем месте, поучаствовать в конкурсе красоты, выйти на сцену в красивом платье и уж тем более быть победительницей и забрать свою корону! Но разве каждая способна это сделать?

Ольга считает, что люди не готовы к неординарной внешности. Фото: Ольга Валеева / ВК

КРИТИКУЮТ ИЗ-ЗА ЗАВИСТИ

По словам Валеевой, каждую красивую девушку, которая побеждает, часто критикуют и травят из-за зависти. Хоть ей и было сначала неприятно, позже она нашла в себе силы не обращать внимание на «слабых и желчных людей с комплексами».

- Это хорошо, что я сильная характером и морально устойчивая - стараюсь не пропускать это через себя. Но даже я немного потухла после прочитанного. А представьте, если бы так затравили морально слабую девушку? Последствия могли бы быть даже суицидальные.

Титулованная красотка также отметила, что после этой ситуации она получила огромную поддержку со стороны родных, близких и друзей. Многие в окружении Ольги уверены, что именно она достойна звания «Миссис Королева Красоты - Крым».

- Люди не привыкли смотреть на красоту под другим углом. Вся критика, которая обрушилась в мой адрес, повалилась из-за моей неординарной внешности. Да , у меня много тату на теле. Да, у меня яркие рыжие волосы. Да, у меня, как и у большинства девушек сейчас, увеличены губы. Кстати, они не такие большие. Но это не мешает мне быть талантливой и красивой! На секундочку, мне 34 года и у меня двое дочерей, для которых я самая лучшая мать.

Валеева - мать двоих детей. Фото: Ольга Валеева / ВК

Ольга также пожелала людям быть добрее и обращать внимание только на свои недостатки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчанку с колоритной внешностью, победившую на конкурсе красоты, затравили в соцсетях: «Зачем такие пельмени?»

34-летняя Ольга Валеева из Симферополя стала победительницей конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022» (подробнее)

«Не люблю тату и накачанные губы»: член жюри поделилась мнением о россиянке, которая завоевала титул Миссис Крым

Ольга Валеева из Симферополя принимала участие в конкурсе «Королева красоты- Крым. Весна - 2022» (подробнее)