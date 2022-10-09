Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом, организованным украинскими спецслужбами

Российские спецслужбы уже установили подозреваемых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что подрыв Крымского моста 8 октября - теракт, который организовали украинские спецслужбы. Об этом он сообщил на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, рассказали в пресс-службе Кремля.

- Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации, - отметил Путин.

Также Бастрыкин добавил, что российские спецслужбы уже установили подозреваемых. В организации теракта участвовали не только украинские спецслужбы, но и граждане России и зарубежных стран, так как грузовик, в котором нашли взрывчатку, двигался по маршруту Болгария - Грузия - Армения - Северная Осетия - Краснодар.

- Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, - сказал глава СК РФ.

После опроса свидетелей и очевидцев и на основании специальных экспертных исследований в области взрывотехники, генетики и криминалистики дело квалифицированно по статье 205 УК РФ - терроризм.

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошло страшное ЧП. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, после чего обрушились два пролета дорожной части моста. В результате взрыва, по официальным данным Следкома, погибли трое человек. После взрыва проезд по мосту вновь был организован по одной дорожной полосе, а первые поезда с полуострова отправились в Москву и Санкт-Петербург с вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня.

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