Взрыв произошел ранним утром 8 октября

В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека. Об этом рассказали в Следственном комитете.

- Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются, - рассказали в СК.

Следователи СК России уже установили данные о собственнике грузового авто,из-за которого произошел взрыв. В Следственном комитете сообщили, что это житель Краснодарского края.

- По месту его жительства начаты следственные действия, - рассказали в Следкоме.

Напомним, ЧП произошло 8 октября ранним утром. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Однако арки моста оказались не повреждены, поэтому конструкцию можно будет быстро восстановить.

В настоящее время движение по Крымскому мосту временно ограничено - как автомобильное, так и железнодорожное.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов предполагает, что ЧП могло быть делом украинских националистов.

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