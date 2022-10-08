Взрыв произошел ранним утром 8 октября
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека. Об этом рассказали в Следственном комитете.
- Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются, - рассказали в СК.
Следователи СК России уже установили данные о собственнике грузового авто,из-за которого произошел взрыв. В Следственном комитете сообщили, что это житель Краснодарского края.
- По месту его жительства начаты следственные действия, - рассказали в Следкоме.
Напомним, ЧП произошло 8 октября ранним утром. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Однако арки моста оказались не повреждены, поэтому конструкцию можно будет быстро восстановить.
В настоящее время движение по Крымскому мосту временно ограничено - как автомобильное, так и железнодорожное.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов предполагает, что ЧП могло быть делом украинских националистов.
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