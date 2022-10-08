Железнодорожное пассажирское сообщение через Крымский мост временно приостановлено

Точного срока возобновления движения поездов пока нет. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Железнодорожное пассажирское сообщение через Крымский мост приостановлено после ЧП, произошедшего 8 октября. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено. Просьба ко всем пассажирам, имеющим билеты на поезда, отправляющиеся сегодня после 13:00, отложить поездку на вокзал и следить за официальными сообщениями по данному вопросу, - написал глава республики.

Напомним, 8 октября на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого произошло возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. Обрушились два автомобильных пролета. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, арочная часть моста не пострадала, все повреждения будут оперативно восстановлены. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что пожар – дело рук украинских националистов.

Керченская паромная переправа находится в готовности к запуску в связи с перекрытием Крымского моста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загорелись семь топливных цистерн: губернатор Севастополя рассказал подробности ЧП на Крымском мосту

Все случилось утром 8 октября 2022 (подробнее)

Глава республики Сергей Аксенов рассказал о состоянии Крымского моста: «Две полосы визуально целы»

Аксенов о Крымском мосте: «Одна автомобильная нитка из Керчи в Тамань цела» (подробнее)