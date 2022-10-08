После ЧП на Крымском мосту Следком РФ возбудил уголовное дело

Подрыв грузовика произошел рано утром 8 октября Фото: Архив "КП"

После ЧП на Крымском мосту 8 октября главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

- По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, - сообщили в Следкоме.

В ведомстве также уточнили, что на место по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина выехали криминалисты из СК России. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что пожар – дело рук украинских националистов.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что Керченская паромная переправа находится в готовности к запуску в связи с перекрытием Крымского моста. Он также заявил, что количества топлива и продуктов питания на полуострове достаточно.

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