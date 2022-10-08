«В Крыму переживали и более сложные времена»: глава республики заверил, что полуостров полностью обеспечен продуктами и бензином

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Руководитель республики выступил с видеообращением, в котором попросил не приезжать на вокзалы. Он сообщил, что все поезда временно отменены из-за пожара на Крымском мосту.

- Мы компенсируем стоимость билетов – пострадавших не будет, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов у себя в telegram.

Руководитель региона рассказал, что сегодня состоится заседание Правительственной комиссии по выяснению причин происшедшего на Крымском мосту и ликвидации последствий ЧП:

- Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без бюрократии, приступим сразу, как только завершит работу Следственный комитет.

Сергей Аксенов подчеркнул, что бояться холода и голода гостям и жителям полуострова не нужно:

- Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия – более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа.

Глава республики напомнил, что в Крыму переживали и более сложные времена, поэтому нужно соблюдать спокойствие и хладнокровие:

- Ситуация под контролем. Общими усилиями мы все преодолеем, никаких сомнений в этом нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50