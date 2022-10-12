ФСБ: теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября Фото: Виталий ТИМКИВ

Теракт на Крымском мосту был организован главой военной разведки Украины, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, - говорится в сообщении.

Фото: ЦОС ФСБ России

Взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах. Еще в начале августа груз отправили из морского порта Одессы в болгарский город Русе. Контракт на поставку был заключен между украинской компанией «Транслогистик УА» и болгарской компанией «Baltex Capital S.A.»

- К организации переправки груза из Болгарии в порт города Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 года рождения, Ковач Денис Олегович, 1979 года рождения, Соломко Роман Иванович, 1971 года рождения, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 года рождения, - уточняется в пресс-службе.

С 29 сентября по 3 октября текущего года груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС в Ереване в терминале «Трансальянс». Однако документы были подменены, в связи с чем отправителем уже стало ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), а получателем российская ООО «Лидер».

После этого на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF 4 октября груз перевезли через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября доставили на оптовую базу в Армавире Краснодарского края. Там же его и разгрузили.

На следующий день 35-летний гражданин Украины Владимир Злоба вместе с пятью гражданами России вновь изменил документы - отправителем стал ООО «ТЭК-34» (город Ульяновск), а получателем - несуществующая фирма в Крыму. В тот же день 51-летний россиянин Юсубов Махир загрузил паллеты в грузовик и выехал в Симферополь.

Далее все произошло по уже известному сценарию: 8 октября около 06.00 утра при следовании грузовика по Крымскому мосту взрывное устройство было приведено в действие.

Передвижение гуза по всему маршруту контролировал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Он же контактировал со всеми с участниками процесса, представляясь «Иваном Ивановичем». Для связи мужчина использовал два номера: виртуальный анонимный, купленный в Сети, и зарегистрированный на гражданина Украины - 34-летнего Сергея Андрейченко из Кременчуга.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении. Напомним, ЧП произошло 8 октября ранним утром. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Однако арки моста оказались не повреждены, поэтому конструкцию можно будет восстановить.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число погибших во время теракта на Крымском мосту увеличилось до четырех человек

Умершим оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов (подробнее)