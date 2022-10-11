Число погибших во время теракта на Крымском мосту увеличилось до четырех человек

Взрыв произошел ранним утром 8 октября Фото: "КП" Архив

Число погибших после теракта на Крымском мосту увеличилось до четырех человек. Во время взрыва, который произошел 8 октября, погиб судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщили ТАСС в экстренных службах.

- По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов, - сообщил изданию источник.

Сергей Маслов стал арбитражным судьей с мая 2014 года. Он рассматривал споры, возникающие из гражданских и других правоотношений.

Напомним, по данным Следкома на 8 октября, после теракта на Крымском мосту погибли трое человек. Президент России Владимир Путин заявил, что теракт организовали украинские спецслужбы.

По факту подрыва было возбуждено уголовное дело. После опроса свидетелей и очевидцев и на основании специальных экспертных исследований в области взрывотехники, генетики и криминалистики дело квалифицированно по статье 205 УК РФ - терроризм.

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