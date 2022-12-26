Северо-Крымский канал начали готовить к следующему поливному сезону

Подготовка объектов системы к поливному сезону обеспечит стабильное функционирование водохозяйственного комплекса в 2023 году Фото: Ирина ГЕРЦ

Северо-Крымский канал начали готовить к поливному сезону 2023 года. Согласно правилам эксплуатации, канал функционирует в весенне-летний период, в зимой его готовят к следующему поливному сезону.

- На объектах межхозяйственной мелиоративной сети Северо-Крымского канала будут выполнены основные мероприятия по очистке каналов от наносов в объеме 6,7 тысяч кубических метров, ремонту 71 насосной станции, 120 гидротехнических сооружений и 19,8 км трубопроводов, - цитирует «Крым 24» председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка.

По его словам, работы будут выполнены за счет средств в виде субсидий из бюджета Республики Крым.

Ранее КП-Крым писала, что систему Северо-Крымского канала ждет ремонт. На работы в следующем году будет выделено 420 миллионов рублей из бюджета Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50