Крымский экономист объяснил, к чему приведет массовое снятие «налички»

Очередь в банкомат Фото: Александра Тимощенко

Власти Крыма призывают крымчан не обналичивать деньги через банковские карты и не запасаться в панике наличными. Глава республики Сергей Аксенов выступил с обращением, в котором заверил, что банковским вкладам крымчан ничто не угрожает.

- И Минфин и Центральный банк РФ по поручению президента принимаю все меры, которые позволят сдержать агрессивную среду. Денежные средства на счетах банков будут сохранены, никому ничто не угрожает. Никаких ограничений в части использования наличных и безналичных средств нет,- заявил Аксенов.

В связи с колебанием курса национальной валюты на фоне ужесточения западных санкций из-за спецоперации на Украине, в Крыму, как и в других регионах страны наблюдается повышенный спрос на наличные деньги. Только за один день 25 февраля, по сообщению Центрального Банка России, россияне обналичили рекордные 111 миллиардов рублей.

- Рекомендую всем крымчанам сейчас ничего не предпринимать. Наша страна большая, сильная. Системы банковская и финансовые стабильны. Не надо паниковать. Потому что вот эти панические набеги на банки и банкоматы приводят к тому что создается ажиотажный спрос на наличные деньги, - отметила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Как рассказал в разговоре с «КП-Крым» экономист Виталий Дятел, паника, которая наблюдается сейчас в том числе и в Крыму, может обрушить банковскую систему, хотя в целом ожидать каких-то особых потрясений в республике не стоит.

- Если сейчас все побегут забирать деньги из единственного системного банка в Крыму, то таким образом могут обрушить внутреннюю банковскую систему. Поэтому здесь нужно, чтобы люди сохраняли спокойствие, тогда это обеспечит устойчивость банковской системы. Ожидать же каких-то особенных потрясений для Крыма не стоит. Мы будем в целом отражать развитие экономики России, на которой сильно завязаны. И замедление российской экономики у нас тоже будет производить замедление, - сказал Виталий Дятел. - При этом мы буквально сейчас поняли, что в отличие от других регионов страны, у нас есть одно конкурентное преимущество. Это то, что мы уже живем в условиях международной изоляции и ищем способы как это обходить. У других регионов такого опыта нет. В целом же Россия скорее всего будет в такой же ситуации, как и мы сейчас.

Премьер-Министр РФ Михаил Мишустин 1 марта заявил, что санкции Запада напрямую затрагивают интересы простых россиян. При этом он высказал уверенность, что санкционное давление «в конце концов спадет», а у предпринимателей откроются новые возможности для ведения бизнеса в стране.

В Сбербанке 1 марта заявили, что веденные против него британские санкции не отразятся на российских клиентах. Перед этим Центробанк и правительство России приняли решение оказать всевозможную поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Евросоюза, Великобритании и США.

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