Депутата Госсовета Крыма Игоря Буданова, насмерть сбившего 73-летнюю пенсионерку, освободили от наказания

Игорь Буданов сбил пенсионерку, выезжая из двора. Фото: Ирина Герц\КП, страница Игоря Буданова "ВКонтакте" Фото: Ирина ГЕРЦ

В середине февраля 2022 года жителей полуострова шокировало резонансное ДТП с участием депутата Госсовета Крыма Игоря Буданова. Авария, в которой погибла 73-летняя пенсионерка, произошла в районе дома №73 на улице Ленина в столице республики.

Пожилая женщина жила рядом и часто выходила прогуляться. Злополучным вечером 14 февраля депутат Госсовета Крыма отдыхал у друзей в этом же дворе. Выезжая задним ходом через арку на своем BMW пятой серии, Игорь Буданов наехал на пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице.

История имела широкий общественный резонанс. Членство Игоря Буданова в партии «Единая Россия» на тот момент было приостановлено, а глава СК России Александр Бастрыкин поставил расследование дела о смертельном ДТП с участием депутата на контроль.

СТРАННЫЕ МОМЕНТЫ

Как «Комсомолке» еще почти год назад рассказывали соседки пенсионерки, она почуяла неладное почти сразу - в доме, где женщина проживала вместе с дочерью, почему-то не горел свет. Сам момент аварии при этом не видел никто из обитателей двора, кроме друга Игоря Буданова, к которому депутат и заезжал в гости.

По информации источника КП-Крым, знакомого с ситуацией, Игорь Буданов сначала доставил пострадавшую к ней домой, а уже потом на машине отвез ее в городскую больницу №6. Кроме того, по некоторым данным, после происшествия депутат заехал на автомойку. Позже сам Буданов говорил, что он оказал пострадавшей первую помощь.

ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН

Почти год о продвижении дела ничего не было известно. Представители силовых ведомств не спешили комментировать ход расследования. Как стало известно «КП-Крым», Киевский районный суд Симферополя признал Игоря Буданова виновным в нарушении правил дорожного движения, по неосторожности повлекшего смерть человека и оставлением места ДТП (пункт «б» четвертой части статьи 264 УК РФ). Депутату Госсовета грозило до 12 лет лишения свободы.

Однако недавно этот приговор был пересмотрен в апелляционном порядке. Как «КП-Крым» сообщили в пресс-службе Верховного суда республики, Буданову назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также лишением права управлять транспортными средствами на два года.

Вероятно, депутату Госсовета удалось решить вопрос с родственниками погибшей пенсионерки полюбовно.

- Подсудимый был освобожден от назначенного наказания в связи с примирением сторон, - подчеркнули в пресс-службе Верховного суда Крыма.

22 декабря 2022 года Верховный суд республики снова рассматривал дело в апелляционном порядке. Но решение осталось без изменений.

- Верховный Суд Республики Крым изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, определил постановление Киевского районного суда Симферополя Республики Крым оставить без изменений, - заключили в пресс-службе суда.

Приговор в отношении Игоря Буданова уже вступил в законную силу.

ЧТО СЕЙЧАС?

В пресс-службе партии «Единая Россия» корреспонденту «КП-Крым» не подтвердили, но и не опровергли тот факт, что Игорь Буданов продолжает состоять в рядах депутатов, пообещав уточнить информацию позднее. Однако на официальном сайте партии виновник смертельного ДТП числится как координатор федерального партийного проекта «Чистая страна», а также как зампред комитета ГС РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.

Примирение сторон также позволило Буданову остаться в рядах депутатов Госсовета Крыма. Уже в сентябре 2022 года он присутствовал на одном из заседаний, куда приглашали также и представителей СМИ.

Игорь Буданов продолжает заниматься депутатской деятельностью в Госсовете РК Фото: Александра Тимощенко

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