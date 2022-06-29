Прокуратура начала проверку ДТП, виновником которого стал сын директора парка «Тайган»

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, виновником которого, предположительно, стал 22-летний Ярослав Зубков - сын директора парка «Тайган». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением МВД России по Республике Крым по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла 26 июня 2022 года около 17.00 часов. Недалеко от поселка Зуя на дороге столкнулись сразу три машины. Автомобиль BMW врезался в автомобили Renault и Nissan, которые находились на трассе в связи с выяснением обстоятельств ранее произошедшего между ними ДТП. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Рено», среди которых 15-летний подросток, погибли.

Как удалось выяснить КП-Крым за рулем BMW Х5 находился 22-летний Ярослав Зубков. Он сильно спешил в Симферополь, поэтому не успевал внимательно следить за дорогой. В результате на большой скорости он влетел в два стоящие на дороге автомобиля.

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