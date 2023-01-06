«Дед Мороз», который рассекал по улицам Симферополя на крыше автомобиля и раздавал конфеты пешеходам, получил штраф

Поздравить симферопольцев с Новым годом парень решил весьма необычным способом. Фото: скриншот из видео

Новый год - пора чудес. А какие чудеса без главного волшебника - Деда Мороза. Именно так, пожалуй, и решили симферопольские блогеры, устроившие в канун праздника необычный перфоманс.

29 декабря 2022 года молодой человек из Симферополя нарядился в костюм Деда Мороза, залез на крышу «ВАЗ-21021», на которой красовался плакат «Просто Руся», и вместе с товарищем-водителем отправился раздавать подарки местным жителям. Новогоднее «представление» при этом снимали на видео.

Пранкеры уже неоднократно привлекали внимание сотрудников ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, но чего не сделаешь ради контента. Фото: скриншот из видео

Запись своеобразного перфоманса парень разместил в своей группе в социальных сетях, где у него, на минуточку, больше трех тысяч подписчиков. На видео заметно, что симферопольцы с удивлением наблюдали за странным поступком крымчанина, но от подарков не отказывались.

Такой поступок не мог не привлечь внимание сотрудников ГИБДД. «Карету Деда Мороза» остановили на улице Кирова. Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе крымской полиции, блогеры получили сразу несколько административных штрафов.

- Установлено, что за 2022 год данный водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, они с пассажиром неоднократно публиковали в сети Интернет видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД, - подчеркнула начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы МВД по республике Крым Наталья Кашкарова.

На пранкеров составили несколько административных протоколов по статьям 12.6, 12.13, 12.23, 12.29 и 12.37 КоАП РФ. Так, за перевозку людей вне кабины автомобиля предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. На эту же сумму парней оштрафовали за непристегнутые ремни и нарушение правил проезда перекрестков. Кроме того, у кареты Деда Мороза отсутствовала страховка. В общей сложности, новогодний контент обошелся блогерам почти в 4,5 тыс. рублей.

Новогодний перфоманс обернулся штрафами в несколько тысяч рублей, но парень, кажется, не сильно расстроился. Фото: "Просто Руся"\VK

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