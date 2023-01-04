В Симферополе «Дед Мороз» рассекал по улицам на крыше автомобиля и раздавал конфеты пешеходам

Молодой человек решил поздравить симферопольцев с Новым годом необычным способом. Фото: скриншот из видео

Новый год - волшебная пора. И хоть мало кто верит в Деда Мороза, несомненно, он остается главным символом наступивших праздников.

Почувствовать себя волшебником в красном костюме решил молодой человек из Симферополя. Он нарядился в костюм Деда Мороза, залез на крышу автомобиля ВАЗ и отправился раздавать подарки местным жителям.

Желтый автомобиль с плакатом «Просто Руся» рассекал по улицам Симферополя, а «Дед Мороз» предлагал конфеты проходящим мимо жителям крымской столицы.

Запись необычного новогоднего перфоманса парень разместил в своей группе в социальных сетях, где у него, на минуточку, больше трех тысяч подписчиков. На видео заметно, что симферопольцы с удивлением наблюдали за бесстрашным крымчанином, но от подарков не отказались.

Заканчивается видеозапись вполне логично: «карету» горе-волшебника останавливают сотрудники ГИБДД. Судя по контенту молодого человека в соцсетях, встречи с полицейскими для него не в новинку - полюбившиеся подписчикам пранки крымчанина не всегда безопасны.

Перфоманс парня не остался без внимания сотрудников ГИБДД, но, кажется, он не сильно расстроился. Фото: "Просто Руся"\VK

«Комсомолка» обратилась за комментариями в пресс-службу МВД Крыма, однако, на момент публикации ответ не был получен. Но согласно статье 12.23 «Кодекса РФ об административных правонарушениях», перевозка людей вне кабины автомобиля грозит штрафом в 1000 рублей.

В соцсетях парень известен своими странными перфомансами. Фото: скриншот из видео

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