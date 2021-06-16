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Общество16 июня 2021 16:16

«Пошла вон отсюда!»: Блогерша устроила переполох на рынке в Севастополе

Девушка решила проверить, насколько гостеприимны крымчане
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
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Блогер из Краснодарского края решила проверить крымчан на гостеприимность

Блогер из Краснодарского края решила проверить крымчан на гостеприимность

В Крыму отметился очередной приезжий блогер. Сения, которая не так давно переехала на ПМЖ в Краснодарский край и активно путешествует по Крыму, выложила на своем канале в YouTube видео, на котором ее выгоняют с рынка в Севастополе.

«Вот оно, крымское гостеприимство местных на рынке. Вас тут не ждут!» - написала блогер под видео.

Девушка снимала ценники, прилавки и торгующих. Предприниматели, однако, не желали попадать в кадр и просили не вести съемку. Но блогер, сославшись на закон, продолжала снимать, за что получила едва ли не пинок в спину.

- Это моя собственность. Кто вам разрешает снимать?

- Закон.

- Какой закон? Закон как раз запрещает снимать! Пошла вон отсюда!

Блогер считает, что гостеприимство местных проявляется именно на рынках. Поэтому и решила проверить реакцию севастопольцев на поведение гостей. Правда, большинство пользователей сети посчитали действия девушки провокацией, мол, шла на рынок с позицией, что «ей все обязаны, раз она деньги несет».

Не так давно пранкер из Краснодара выложила видео, на котором она в роли иностранного туриста, не знающего русский язык, пытается купить один огурец на рынке в Судаке. Торговцы тщетно пытались понять, что нужно девушке.

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