Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 января 2023 0:37

В Севастополе сбили беспилотник в ночь на 7 января

ПВО сработало над Северным молом
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе над Северным молом

Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе над Северным молом

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе в рождественскую ночь сработало ПВО. Громкий звук в 3 часа ночи 7 января услышали почти во всех районах города-героя. На ситуацию оперативно отреагировал губернатор Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

- Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Беспилотный летательный аппарат был сбит над входом в Севастопольскую бухту.

- Даже святой праздник - Рождество - для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой, - отметил Михаил Развожаев.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Напомним, предыдущая атака на Севастополь произошла утром 4 января. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в районе аэродрома Бельбек.

ЧПКАРТИНА ДНЯ