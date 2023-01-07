В Севастополе сбили беспилотник в ночь на 7 января

Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе над Северным молом Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе в рождественскую ночь сработало ПВО. Громкий звук в 3 часа ночи 7 января услышали почти во всех районах города-героя. На ситуацию оперативно отреагировал губернатор Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

- Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Беспилотный летательный аппарат был сбит над входом в Севастопольскую бухту.

- Даже святой праздник - Рождество - для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой, - отметил Михаил Развожаев.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Напомним, предыдущая атака на Севастополь произошла утром 4 января. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в районе аэродрома Бельбек.