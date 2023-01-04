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Происшествия4 января 2023 7:10

В Севастополе системы ПВО сбили два беспилотника утром 4 января

БПЛА находились в районе военного аэродрома Бельбек
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Все службы работают в штатном режиме

Все службы работают в штатном режиме

Фото: Ирина ГЕРЦ

Утром 4 января системы противовоздушной обороны сбили в Севастополе два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

- Системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека, - написал глава Севастополя.

Как подчеркнул Михаил Развожаев, все службы работают в штатном режиме, беспокоиться не о чем.

Напомним, атака беспилотников на Севастополь случилась и 2 января. Первый раз системы ПВО отработали около 22:00, а спустя полчаса губернатор Михаил Развожаев сообщил еще об одном успешном сбитии вражеского беспилотника. Оба случая произошли над морем, а по словам местных жителей, звуки были совершенно не похожи на залпы фейерверков.

Стоит отметить, что с 31 июля 2022 года в Севастополе действует высокий уровень террористической опасности. Он был введен после атаки на штаб Черноморского флота, и с тех пор продлевается каждые 15 суток. Мера действует до 11 января.

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