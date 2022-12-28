В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 11 января

Режим продлевается каждые 15 суток с 31 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе продлили действие высокого уровня террористической опасности до 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

- Правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, - говорится в сообщении.

Мера безопасности будет действовать с 18 часов 27 декабря до 18 часов 11 января. Стоит отметить, что впервые «желтый» уровень террористической опасности в городе-герое был введен 31 июля после атаки на штаб Черноморского флота. С тех пор режим продлевается каждые 15 суток.

Высокий уровень террористической опасности действует также и на территории республики Крым.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан воздержаться от использования пиротехники в новогодние праздники.