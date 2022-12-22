В новогодние праздники в Крыму будет действовать высокий уровень террористической опасности

Власти Крыма подчеркнули: у силовиков достаточно ресурсов, чтобы противостоять возможной угрозе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму новогодние праздники пройдут под эгидой высокого уровня террористической опасности - действие меры безопасности продлили до 6 января. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Ранее «желтый» уровень действовал до 22 декабря, однако, по мнению властей отменять повышенные меры безопасности пока рано.

- В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20:00 22 декабря 2022 года до 20:00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий уровень террористической опасности, - подчеркнул глава Крыма.

Как и прежде, действовать высокий уровень террористической опасности будет в Армянске, Джанкое, Керчи и Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Особый режим распространяется также на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Как подчеркнул Сергей Аксенов, ситуация в регионе находится под полным контролем силовых структур, правоохранительных органов и органами власти.

Напомним, впервые «желтый» уровень террористической опасности власти Крыма ввели в середине апреля. Тогда такое решение было принято в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины, а также «возможными провокациями пособников киевского режима». В августе 2022 года после серии чрезвычайных ситуаций в Новофедоровке и Сакском районе, мера была возобновлена.

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