В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 22 декабря

Ситуация в регионе находится под контролем местных властей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Республики Крым продлили желтый уровень террористической опасности до 22 декабря. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органам, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, что в Севастополе также уровень террористической опасности недавно был продлен - на этот раз до 12 декабря.

Ранее сообщалось, какую пиротехнику можно использовать крымчанам в новогоднюю ночь Хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня - не под запретом.

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