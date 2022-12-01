Власти разъяснили, какую пиротехнику можно использовать крымчанам в новогоднюю ночь

В Крыму разрешат в новогоднюю ночь использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Крыму в новогоднюю ночь разрешено использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Остальная пиротехника, как и ранее, останется под запретом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы республики.
В среду глава региона Сергей Аксенов сообщил, что крымские власти разрешат гражданам использование пиротехники на территории полуострова в новогоднюю ночь, запрет на это был введен минувшим летом.
- Никаких изменений в пункт 2-1 указа главы РК от 9 сентября текущего года в преддверии новогодних праздников не вносилось. Напомним: данным документом введен запрет на использование всех пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». Это хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Данные изделия использовать можно, - говорится в сообщении.
Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец пояснил, что под запрет попадают не только салюты, ракеты и фейерверки, но и обычные петарды, так как большая их часть соответствуют второму классу опасности и имеет радиус опасной зоны до пяти метров. В то же время запуск пиротехнических изделий 4 и 5 классов опасности разрешен специализированными организациями, которые получили соответствующие разрешения, и органам власти.
Напомним, что в настоящее время на территории Республики Крым и Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности.
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