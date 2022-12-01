Власти разъяснили, какую пиротехнику можно использовать крымчанам в новогоднюю ночь

В Крыму разрешат в новогоднюю ночь использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму в новогоднюю ночь разрешено использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Остальная пиротехника, как и ранее, останется под запретом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы республики.

В среду глава региона Сергей Аксенов сообщил, что крымские власти разрешат гражданам использование пиротехники на территории полуострова в новогоднюю ночь, запрет на это был введен минувшим летом.

- Никаких изменений в пункт 2-1 указа главы РК от 9 сентября текущего года в преддверии новогодних праздников не вносилось. Напомним: данным документом введен запрет на использование всех пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «‎О безопасности пиротехнических изделий». Это хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Данные изделия использовать можно, - говорится в сообщении.

Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец пояснил, что под запрет попадают не только салюты, ракеты и фейерверки, но и обычные петарды, так как большая их часть соответствуют второму классу опасности и имеет радиус опасной зоны до пяти метров. В то же время запуск пиротехнических изделий 4 и 5 классов опасности разрешен специализированными организациями, которые получили соответствующие разрешения, и органам власти.

Напомним, что в настоящее время на территории Республики Крым и Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности.

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