В Севастополе желтый уровень террористической опасности продлили до 12 декабря

В Севастополе продлили уровень террористической опасности еще на 15 суток Фото: Иван МАКЕЕВ

Желтый уровень террористической опасности в городе федерального значения Севастополе продлили еще на две недели, сообщает пресс-служба правительства города.

– Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 12 декабря 2022 года, – говорится в сообщении.

Напомним, в городе федерального значения Севастополе желтый уровень террористической опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. На территории ряда городских округов и районов Республики Крым также действует желтый уровень опасности, который неоднократно продлевался, в последний раз - до 7 декабря.

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