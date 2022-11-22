В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности до 7 декабря

Ситуация в регионе контролируется республиканскими и муниципальными органами власти Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Срок действия высокого уровня террористической опасности продлен в муниципалитетах Крыма и на объектах министерств и ведомств до 7 декабря.

- На территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20.00 часов 22 ноября 2022 года до 20.00 часов 7 декабря 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, - написал глава РК Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

В то же время «желтый» уровень опасности продолжает действовать и на территории города федерального значения Севастополя.

Напомним, ранее Росавиация продлила запрет на полеты в Крым до 27 ноября. Ограничения продлятся еще неделю.

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