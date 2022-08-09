Аксенов ввел «желтый» уровень опасности в некоторых районах Крыма до 24 августа

Высокий уровень опасности введен с 20:00 9 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности будет действовать в Крыму с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Итак, «желтый» уровень введен в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах. Кроме того, он будет действовать на объектах ЖКХ, Минтранса республики, Министерства промышленной политики, Минтоплива, а также на объектах Госкомитета по водному хозяйству региона.

- Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами, - заявил Сергей Аксенов.

Напомним, 9 августа на территории Новофедоровки в Сакском районе прогремела серия взрывов. По последним данным Минздрава региона, пострадали семь человек, один погиб.

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