В Крыму открылись участки для голосования в референдумах для жителей ЛДНР и освобожденных территорий

Голосование стартовало 23 сентября Фото: Александра Тимощенко

В Крыму начали свою работу участки для голосования в референдумах для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. На место пришли первые люди, желающие проголосовать. Заметим, всего на полуострове работает пять участков для голосования

- С 23 по 27 сентября в республиках и двух освобожденных территориях началось голосование. Образованные зарубежные территориальные комиссии определили для Крыма пять участков. Люди, имеющие отношения к этим территориям смогут проголосовать в любом месте, - сообщил председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев.

Первые голосующие на участке Фото: Александра Тимощенко

Также до 26 сентября голосование будет также проходить на придомовых территориях. Группы избирательных комиссий с 08:00 утра совершают адресный обход жителей. 27 сентября голосование состоится уже на стационарных участках.

Отдать свой голос непосредственно на избирательном участке можно будет только 27 сентября. В Крыму это можно будет сделать в пяти городах.

Для жителей ДНР будут работать избирательные участки по следующим адресам:

- Симферополь, улица. Киевская, 115, учреждение культуры, второй этаж;

- Ялта, улица Рузвельта, 5, Морской вокзал, помещение в районе городской набережной в здании филиала ГУП РК «Ялтинский торговый порт»;

- Керчь, ул. Орджоникидзе, 88, помещение ДК «Корабел»;

- Евпатория, ул. 9 мая, 75, Расчетно-кассовый центр;

- Джанкой, ул Ленина, 45/2. Помещение Центра культуры и досуга.

Для жителей ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет работать избирательный участок в Симферополе по ул. Киевская, 115.

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