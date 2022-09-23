«На душе радость и гордость»: Как голосуют в Крыму жители освобожденных территорий

Свой выбор люди могут сделать в пяти городах - Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте Фото: Александра Тимощенко

С сегодняшнего дня на территории Республики Крым начали свою работу пять участков для голосования жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, временно оказавшихся на полуострове. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Свой выбор люди могут сделать в пяти городах - Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. Для этого там образованы соответствующие участки, где с 23 по 27 сентября граждане, имеющие право на голосование, могут сделать свой выбор. Таким правом обладают люди, имеющие документы, подтверждающие их отношение к четырем регионам, где проходит референдум.

27 сентября - последний день голосования Фото: Александра Тимощенко

- С 23 по 27 сентября в республиках и двух освобожденных территориях началось голосование. Образованные зарубежные территориальные комиссии определили для Крыма пять участков. Люди, имеющие отношения к этим территориям, смогут проголосовать в любом месте, - сообщил председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев.

По его словам, все участки на территории республики оснащены всем нужным оборудованием, поэтому все желающие смогут проголосовать в течение всех пяти дней. Для этого на местах работают четыре комиссии.

- Также во всех муниципалитетах образовано место, где будут находиться члены выездной комиссии, и все желающие смогут отдать свой голос.

Голосование будет длиться пять дней Фото: Александра Тимощенко

Первой на участок в Симферополе пришла пенсионерка жительница ДНР Тамара Сафиулина. Она открыто заявила журналистам, что свой голос отдала за воссоединение ее родной республики с Россией, так как верит, что это единственный правильный путь.

Женщина пришла первая на участок в Симферополе Фото: Александра Тимощенко

- Я точно уверена, что после референдума мы будем жить мирно. Сейчас на душе радость и гордость, поэтому я первая и прибежала, - рассказывает КП-Крым женщина.

Малышев добавил, что надеется на лучший исход референдума. Для безопасности жителей в каждом участке соблюдены все необходимые меры.

- Сами можете видеть, у нас здесь охрана есть, которая стоит и на входе в здание, в сам избирательный участок и находится вместе с выездной комиссией. По возвращении в Симферополь они перекладывают бюллетени в сейф-пакеты, а потом закрывают в сейфы для безопасности. 27 числа все документы будут отрабатываться в окончательный протокол, - добавил Михаил Малышев.

По словам председателя, в Крым привезли около 16 тысяч бюллетеней. Большая часть документов принадлежит жителям ДНР, так как их больше всего по численности.

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