Пожара на месте не было, однако пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС России по Крыму

После взрыва газового баллона в частном доме Сакского района прокуратура РК и местный Следком организовали проверку.

Фото: администрация Суворовского сельского поселения

- Утром 24 сентября текущего года в одном сел Сакского района произошло обрушение частного дома. В результате чего были травмированы двое его жильцов, которые в настоящее время доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь, - сообщили в СК.

По данному факту проводится доследственная проверка, на место выезжали следователи и криминалисты.

Фото: администрация Суворовского сельского поселения

Кроме того, проверку после взрыва организовала прокуратура РК. В надзорном ведомстве проанализируют работу контролирующих органов, а также меры, которые принимаются на территории села Суворово, где произошло ЧП.

Руководство прокуратуры и руководитель ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев держат на контроле ход проверки.

Фото: администрация Суворовского сельского поселения

Напомним, 24 сентября стало известно о ЧП – после взрыва газа в двухэтажном здании обрушилась часть жилого дома. Пожара не было, однако пострадали два человека – муж и жена. Они были госпитализированы. Последствия взрыва и обрушения ликвидировали 30 человек и 9 единиц техники службы ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также евпаторийское подразделение ГКУ РК Крым-Спас.

Фото: администрация Суворовского сельского поселения

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