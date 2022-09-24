В Сакском районе обрушился 2-х этажный дом

Произошло обрушение двухэтажного жилого дома. Есть пострадавшие. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

Крымские спасатели рассказали об инциденте, произошедшем в частном жилом доме села Суворово Сакского района

- 24 сентября 2022 года в 6.02 утра поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

На место происшествия тут же выехали пожарные.

- Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного жилого дома без последующего горения. Имеются пострадавшие, - отметили в ведомстве.

Напоминаем, что 23 сентября в Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена. Пострадавшего госпитализировали.

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