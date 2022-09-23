В Севастополе мужчине придавило ноги обломками рухнувшей стены 23 сентября

Фото: 92.mchs.gov.ru

В Севастополе мужчина стал заложником обломком рухнувшей на него стены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу-герою. Информация об инциденте поступила сегодня, 23 сентября, в 10.35.

- По улице Крутая в ходе укрепительных работ на территории частного домовладения произошло обрушение подпорной стены, под завалом находится мужчина, - говорится в сообщении.

Фрагменты рухнувшей конструкции придавили мужчине ноги. Его успешно освободили и передали врачам. Состояние пострадавшего оценивается как среднетяжелое, госпитализация все же потребовалась.

Ранее сообщалось, что двоих туристов из Москвы в Крыму эвакуировали с горы Сокол. Вечером они застряли на «ложной тропе» в районе ущелья Шайтан-Дере горы.

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