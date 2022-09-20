Двоих туристов из Москвы в Крыму эвакуировали с горы Сокол

Фото: mchs.rk.gov.ru

Крымские спасатели помогли спуститься двоим москвичам с годы Сокол, застрявших там в ночное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По прибытии к месту, спасатели приступили к поисковым работам, установили с туристами телефонный и визуальный контакт. В результате, они были обнаружены на «ложной тропе» в районе ущелья Шайтан-Дере горы Сокол, - говорится в сообщении.

С помощью альпинистского снаряжения туристов эвакуировали в безопасное место. В медпомощи они не нуждались, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Долине Привидений под Алуштой спасли троих туристов. Во время прогулки они оказалась заблокированы в районе «Каменного хаоса».

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