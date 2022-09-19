В Долине Привидений под Алуштой спасли троих туристов

С туристами провели профилактическую беседу, в медпомощи они не нуждались Фото: Юлия АЛЕХИНА

В Долине Привидений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой спасли троих туристов со скального обрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Накануне днем группа туристов, среди которых был ребенок, заблудилась во время прогулки и оказалась заблокирована в районе «Каменного хаоса».

- Туристы были обнаружены на обрывистом скальном участке в районе «Каменного хаоса» на западных склонах горы Южная Демерджи. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших в безопасное место. В медицинской помощи туристы не нуждались, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму спасли двух рыбаков, которых на сломанном катере унесло в открытое море. Росгвардейцы приняли их на борт служебного судна и отбуксировали к берегу.

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