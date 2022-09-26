Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
В Джанкойском районе 24 сентября произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
Инцидент произошел вечером на автодороге Целинное-Павловка.
- По предварительным данным, 24.09.2022 около 20.05 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21150», двигаясь в направлении села Пахаревка Джанкойского района, совершил наезд на стоящее транспортное средство марки «Lada Priora», - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
В результате сильного столкновения пять человек в обоих авто получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали. Уточняется, что среди пострадавших был 12-летний ребенок.
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
По факту произошедшего проводит проверку республиканская прокуратура.
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