Крымчанин сжег дом любовницы, причинив ущерб на 15 миллионов рублей

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Крыму горе-любовник после ссоры с сожительницей решил сжечь ее дом, причинив ущерб на 15 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, женщиной, из-за ревности к которой герой истории спалил имущество на внушительную сумму, является 44-летняя жительница села Ермаково. Она на три города старше своего избранника.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В момент, когда раздосадованного недавней ссорой мужчину посетила мысль сжечь имущество любимой дотла, женщины дома не было. Крымчанин занес в дом два автомобильных колеса и подпалил их. На кадрах видно, что пожар был очень сильным - огонь уничтожил даже магазин по соседству.

- После ликвидации пожара сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили хозяйку дома и соседей. Потерпевшая рассказала, что подозревает своего сожителя так как, на бытовой почте у них произошел конфликт, после чего тот ушел из дома, - говорится в сообщении.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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