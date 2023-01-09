Отца хотели усыпить, а медведица служила фотографу: в Крыму у медвежьей пары с непростой судьбой появилось потомство

У малыша такие же как у отца белые пятнышки на шее. Фото: пресс-служба Бахчисарайского парка миниатюр

В Бахчисарае родились два медвежонка. Новорожденные еще совсем крошечные, одного из них кормят при помощи детской бутылочки козьим молоком. Этот ритуал сотрудники Бахчисарайского парка миниатюр проделывают по несколько раз в день, что, как признается директор парка Виктор Жиленко, доставляет им особое моральное удовольствие.

Фото: пресс-служба Бахчисарайского парка миниатюр

По его словам, роды в буквальном смысле разбудили медведицу, которая, как и положено ее сородичам, находилась в это время в спячке. Одного медвежонка первородица не приняла, за ним сейчас присматривают сотрудники парка, а вот второго ревностно прячет от чужих глаз, закрывая лапами. На кадрах, где Жиленко показывает молодую маму в вольере, второго медвежонка совсем не видно - он надежно спрятан под маминым животом.

На этом кадре второго медвежонка не видно - медведица Маша закрывает его лапами. Фото: скриншот из видео

У обоих родителей своя история, обе не самые радужные: маму раньше использовали как модель на набережной в Ялте, и в итоге отобрали у фотографа, а папа - бывший циркач, которого хотели усыпить.

- Медведица Маша появилась у нас три года назад, ее конфисковали у фотографов с набережной Ялты и передали к нам в Бахчисарайский парк миниатюр. Здесь она встретилась со Степаном, которого мы также забрали из крымского цирка, где его хотели усыпить. Медведи создали семью - и сейчас появилось первое потомство, - рассказал Виктор Жиленко.

Это первые роды у медведицы, она не знала, как обращаться с малышами, и, возможно, именно поэтому, одного из них не приняла. Обязанность по его воспитанию полностью легла на плечи сотрудников зоопарка. Каждые два часа они ходят доить козу, чтобы покормить новорожденного. Каждая порция составляет всего 30 граммов молока. Этого пока что малышу достаточно.

Фото: пресс-служба Бахчисарайского парка миниатюр

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