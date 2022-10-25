В Крыму родился гнедой пони в маске Бэтмена

Фото: Архипелаг Развлечений Крыма

В Бахчисарайском парке миниатюр родился гнедой пони с необычными пятнышками в области глаз и носа, напоминающих по форме маску Бэтмена.

Что примечательно, братья и сестры жеребенка - обычные пони. Мать гнедая, а отец - темно бурый.

- Почему у малыша получилась черная маска - неизвестно. Но он ярко выделяется среди остальных собратьев. По характеру спокойный и любопытный, но от матери пока далеко старается не отходить, - рассказал директор парка миниатюр Виктор Жиленко.

Фото: Архипелаг Развлечений Крыма

Вообще, мордашка жеребенка отдаленно напоминает и маску Дэдпула - персонажа американского комедийного супергеройского боевика. Невероятно схожи по форме темные овальные круги вокруг глаз, вот только у жеребенка еще одно большое пятно на носу, заостренное кверху симметричным треугольником.

Пока что малыш, как и положено в его возрасте, все питательные вещества получает из материнского молока. Родительницу пони зовут Диана. Сейчас ее кормят преимущественно крымским разнотравьем и мягким кормом.

Фото: Архипелаг Развлечений Крыма

Кстати, у мамы Бэтмена это не первые роды. Обитательница Бахчисарайского парка миниатюр уже в почетном возрасте, у нее есть даже внуки! Сама Диана довольно покладистая и с радостью идет на контакт с посетителями.

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