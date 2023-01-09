Большинство отдыхающих - местные: в Крыму на новогодние праздники было загружено более половины отелей

В этом году многие отдыхающие предпочли провести праздники в новой обстановке Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что ситуация с бронированием отелей на новогодние праздники в Крыму была достаточно нестабильна, загрузка мини-отелей и гостевых домов составила больше половины номерного фонда. Об этом «КП-Крым» рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Речь идет только о так называемых малых отелях, которые вмещают в себя до 50 номеров.

- В Севастополе загрузка составила 40%, но по Крыму больше - от 50 до 60% в зависимости от района. Больше всего - в горах. Там отдыхающие чаще всего бронировали отдельные домики и коттеджи, в отелях с номерным фондом и минимальной новогодней программой загрузка была меньше, - подчеркнула Наталья Стамбульникова.

По ее словам, чаще всего в эти новогодние праздники люди предпочитали провести время с семьей без шумных мероприятий. Кроме того, большинство отдыхающих - не туристы с материка, а жители полуострова.

- По большей части, это не въездной туризм. Из всех бронирований, около 60% было забронировано жителями Крыма и Севастополя. Люди хотели провести праздники в кругу своей семьи и компании, но в другом городе или на природе.

Как подчеркнула Наталья Стамбульникова, около 70% малых отелей в Крыму, которые последние несколько лет работали круглый год, приняли решение о консервации до весны 2023 года. В Севастополе эта цифра ниже - не работает в зимний период только половина всех малых отелей.

Напомним, ранее представители малых отелей Крыма били тревогу из-за очень низкого процента желающих отдохнуть на зимних каникулах. Так, по данным наконец ноября, в крупных городах вроде Севастополя и Ялты в среднем было от 15 до 20% бронирований, а в некоторых городах эта цифра практически равнялась нулю.

Ситуация в крупных курортных комплексах, к слову, оказалась более стабильной. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале, их загрузка в новогоднюю ночь превысила 90%. А всего за прошедшие праздники в республике отдохнули около 177 тысяч человек.

- Средняя загрузка средств размещения составила 60 %, ряда объектов – более 80%, - отметил Сергей Аксенов.

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