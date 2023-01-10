Тяжелое расставание, новый псевдоним и переезд в Москву: как живет двойник Джигана из Ялты

В свободное от концертов и корпоративов время Стас подрабатывал обычным таксистом. Фото: личный архив героя публикации

В конце весны прошлого года всю страну облетела интересная новость. Пока известный рэпер Джиган отдыхал со своей семьей в Дубае и загорал на берегу моря, фанаты нашли ему достойную замену на набережной в Ялте. Им оказался Стас Колиогло или Jah Kleos. 35-летний мужчина как две капли похож на российского артиста, поэтому и стал настоящей звездой соцсетей. Но спустя полгода в Крыму любимчик отдыхающих уехал покорять Москву и записывать авторские треки.

КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ

Еще летом Стас Колиогло каждый вечер выступал на набережной курортного города и собирал толпы зрителей вокруг себя. Часто он пел авторские песни, но иногда для исполнения выбирал и что-то из репертуара Джигана, чем вводил в заблуждение фанатов. Многие думали, что на главной площади Ялты вечерами поет известный рэпер, снимали на видео и выкладывали в Сеть. Артист стал настоящей звездой. Как и его двойник, экс-участник Black Star, Стас также носит массивные цепи, бороду и солнцезащитные очки похожей формы. В образе певца не хватает только одного - татуировок по всему телу. Как рассказал звездный двойник КП-Крым, он не сильно стремился быть похожим на коллегу. Однако такое сравнение ему очень льстит.

- Сначала я просто вдохновлялся образом Джигана, потому что я всегда был как он. Потом увидел, что у него стильная борода, и тоже решил себе отрастить, очки выбрал такие же. Поэтому летом мне проходу не давали, каждый хотел со мной сфотографироваться, историю записать, даже на концерты или корпоративы звали. Меня это очень сильно мотивирует, - рассказывает Kleos.

ПОМЕНЯЛ ПСЕВДОНИМ

Сейчас местной звезде 35 лет. Почти 19 лет из них он занимается музыкой, поэтому считает себя настоящим профессионалом. Летом репертуар артиста почти полностью состоял из каверов, поэтому не так давно он уехал в Москву для записи новых треков. Ему даже пришлось поменять псевдоним с Jah Kleos на Kleos, так как многие сравнивали его с другим известным рэпером.

ТЯЖЕЛОЕ РАССТАВАНИЕ

К сожалению, не обошлось и без потерь. Во время выступлений на набережной артиста часто поддерживала его невеста, но в конце лета они расстались. Музыкант сложно переживал разрыв отношений и написал несколько новых песен.

- Хочется расти и добиваться новых высот, поэтому я решил записать свои авторские песни. Крым дал мне много вдохновения, я уже мечтаю вернуться обратно. В столице как-то сложно сосредоточиться на работу, ничего не вдохновляет и даже развития нет. Крым – это мое родное место. Там у меня успехи и на духовном, и на финансовом уровне, а Москва меня буквально съедает. Поэтому до мая хочу записать еще пять треков и вернуться обратно на набережную Ялты за новыми успехами и славой, - говорит артист.

БОЛЬШЕ НЕ ТАКСИСТ

Музыкант успел попробовать себя в разных профессиях. Раньше он работал на стройке, но а потом часть жизни в свободное от концертов и корпоративов время Стас подрабатывал обычным таксистом. За яркий образ и сходство с Джиганом клиенты платили ему хорошие чаевые.

- Но таксистом я уже давно не работаю. В Ялте за сезон просто заработал деньги, которые сейчас трачу на жилье и на записи. Сейчас я средства идут на новые треки, чтобы потом радовать своих фанатов, - отмечает Стас.

Несмотря на то, что Станислав родился не в Крыму, о родном городе никогда не говорит и даже в шутку называет им Ялту. Он признается, что за всю жизнь он успел пожить в разных городах России, но полуостров стал для ним настоящим домом, куда он мечтает поскорее вернуться.

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