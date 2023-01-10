Мама четверых детей из Джанкоя вышла в суперфинал реалити-шоу «Кондитер»

Съемки кастинга проходили еще в октябре. Фото: личный архив героини публикации

На развлекательном телеканале «Пятница» продолжается самое сладкое реалити-шоу «Кондитер» с «королем десертов» Ренатом Агзамовым. Среди конкурсанток оказалась и крымчанка Татьяна Ломакина.

ВЫШЛА В СУПЕРФИНАЛ

На шоу она приехала прямиком из родного города Джанкоя. Но долгие кастинги, конкурсы и переживания сделали свое, кондитер даже вышла в суперфинал. Как рассказала КП-Крым Татьяна, любимому делу она отдала около 12 лет, поэтому и смогла победить профессионалов. Впереди ее ждет решающий этап шоу, во время которого и определится достойный победитель.

Женщина вышла в суперфинал. Фото: личный архив героини публикации

ТОРТ В ВИДЕ КОБРЫ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ

Съемки «Кондитера» проходили еще в октябре. Около двух месяцев программу монтировали и готовили для просмотра, а когда, наконец-то, выпустили в эфир, о талантливой крымчанке зашумел весь полуостров. Многих поразило мастерство Татьяны, ведь на кастинг она принесла торт собственного приготовления, украшенный фигуркой кобры и съедобными цветками лотоса. Такое произведение искусства понравилось не только судьям, но и пользователям интернета.

Татьяна принесла торт в виде кобры. Фото: личный архив героини публикации

- На самом деле, о существовании такого проекта на «Пятнице» я даже не знала. Слышала, что многие смотрят, даже знакомые часто упоминали. Но сама не смотрела. А потом меня нашли организаторы и пригласили попробовать свои силы. Я сначала подумала, что это какие-то мошенники мне пишут, но потом согласилась и не пожалела. На шоу мы готовили торт для певицы Люси Чеботиной! - говорит Татьяна Ломакина.

СЕМЬЯ НАСТОЯЛА

По словам кондитера, она даже не надеялась, что сможет опередить всех своих соперников и выйти в суперфинал, поэтому новость стала для нее настоящим шоком.

- Муж и дети уговорили меня поехать в Москву на конкурс, чтобы попробовать свои силы. Плюс, у нас в Джанкое есть две небольшие кофейни, это могло бы быть отличной рекламой. Но я точно не ожидала, что все сложится именно так, - радуется участница шоу.

Татьяна Ломакина и судья шоу Ольга Вашурин. Фото: личный архив героини публикации

Татьяна признается: хоть в эфире показана напряженная атмосфера, за кадром все было наоборот. С некоторыми участниками даже удалось подружиться. После съемок у кондитеров появился общий чат, где они делятся рецептами, рассказывают об успехах и просто общаются.

Выпечкой и кондитерскими изделиями женщина занимается больше десяти лет. Все началось, когда она родила первого ребенка и ушла в декрет. Пока муж работал, она изучала рецепты, готовила небольшие торты и пирожные, а спустя несколько лет это стало делом ее жизни. Сначала выпекала на заказ по знакомству, потом клиентов стало больше.

- Сейчас у меня четверо детей, все обожают, как я пеку тортики и пирожные. Муж тоже меня в этом деле поддерживает, он вообще ушел с прошлой работы и выучился на кондитера. Поэтому у нас семейный бизнес, - отмечает она.

Татьяна рассказала, что часто выигрывала в разных конкурсах, но шоу «Кондитер» стало для нее новым уровнем. В будущем она планирует расширять свой бизнес и открывать кофейни и в других городах Крыма.

КСТАТИ

На шоу «Кондитер» за титул лучшего соревнуются кулинары-любители и профессиональные пекари. В конце их ждет денежный приз - один миллион рублей. В новом, седьмом сезоне, кондитеры будут готовить сладости разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других. Поэтому на кастинг нужно было принести торты и сладости, посвященные индийской культуре.

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