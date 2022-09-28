Крымские участники СВО смогут бесплатно получить землю на полуострове

Документ принят большинством депутатов на сегодняшнем заседании парламента. Фото: Архив "КП"

В Государственном совете Крыма в первом чтении приняли законопроект о предоставлении земельных участков для строительства домов участникам специальной военной операции, имеющим регистрацию на территории республики.

Документ принят большинством депутатов на сегодняшнем заседании парламента.

Новые законопроект позволит предоставлять бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта и садоводства для собственных нужд участникам СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Для этого они должны иметь постоянную регистрацию на территории Крыма с 24 февраля 2022 года.

- Законопроект еще будет согласован с соответствующими федеральными органами, в связи с чем может быть дополнен или несколько видоизменен. Работаем, чтобы пройти все необходимые процедуры максимально оперативно. Доработанная редакция будет в установленном порядке размещена на официальном сайте Гоcударственного Совета Республики Крым для проведения экспертизы и обеспечения возможности ознакомления с редакцией всеми заинтересованными лицами, - отметила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

Также на участки могут претендовать и члены семей воинов-крымчан, которые погибли во время спецоперации. Право на предоставление земли – внеочередное. Ее будут выделять из собственности республики без оплаты и торгов.

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