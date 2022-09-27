Референдум в Крыму: завершился пятый день голосования для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Голосование для жителей освобожденных территорий проходило на протяжении пяти дней - с 23 по 27 сентября
Фото: Александра Тимощенко
27 сентября начался подсчет результатов референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все участки закрылись для подсчета голосов в 16:00.
Для того, чтобы отдать свой голос смогли все жители данных территорий, в том числе и те, кто вынужденно покинул родной дом, были организованы выездные голосования.
Члены комиссии каждый день отмечали высокую явку
Фото: Александра Тимощенко
За тем, как пятый день голосования проходил в Крыму, наблюдала корреспондент "Комсомолки".
Участок закрылся 27 сентября в 16:00
Фото: Александра Тимощенко
Как рассказала зам. председателя. Центральной избирательной комиссии Инна Гузеева, за четыре дня избирательные участки посетило большое количество людей, а за ходом голосования следили около ста международных избирателей. На территории республики были открыты избирательные участки для беженцев в разных городах: в Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. Большая часть людей, приходивших на избирательные участки, открыто заявляли о своем выборе:
- Я точно уверена, что после референдума мы будем жить мирно. Сейчас на душе радость и гордость, поэтому я первая и прибежала, - рассказала КП-Крым уроженка ДНР Тамара Сафиулина.
Члены комиссии приступили к подсчету голосов
Фото: Александра Тимощенко
По словам зам. председателя. Центральной избирательной комиссии, на крымские избирательные участки пришло очень много желающих отдать свой голос. Каждый день члены комиссии отмечали высокую явку.
- За все эти дни мы ни разу не слышали ни о каких нарушениях в нашей комиссии, никакие жалобы и обращения не поступали. А насчет проведения я вам так скажу, все, кто звонил и узнавал какие-то вопросы, сразу получал ответы. Также по количеству бюллетеней можно заметить, что очень много людей пришло проголосовать. Некоторые даже шли после закрытия участков.
Заметим, на прошлой неделе в Крым привезли около 16 тысяч бюллетеней. Большая часть документов принадлежит жителям ДНР, так как их больше всего по численности.
Напомним, голосование для жителей освобожденных территорий проходило на протяжении пяти дней - с 23 по 27 сентября. При этом наблюдатели, эксперты и члены ЦИК отмечали высокую явку во всех регионах. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях во время референдума о вхождении в состав РФ явка составила больше 50%, поэтому мероприятие смело можно считать состоявшимся.
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