Референдум в Крыму: завершился пятый день голосования для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Голосование для жителей освобожденных территорий проходило на протяжении пяти дней - с 23 по 27 сентября Фото: Александра Тимощенко

27 сентября начался подсчет результатов референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все участки закрылись для подсчета голосов в 16:00.

Для того, чтобы отдать свой голос смогли все жители данных территорий, в том числе и те, кто вынужденно покинул родной дом, были организованы выездные голосования.

Члены комиссии каждый день отмечали высокую явку Фото: Александра Тимощенко

За тем, как пятый день голосования проходил в Крыму, наблюдала корреспондент "Комсомолки".

Участок закрылся 27 сентября в 16:00 Фото: Александра Тимощенко

Как рассказала зам. председателя. Центральной избирательной комиссии Инна Гузеева, за четыре дня избирательные участки посетило большое количество людей, а за ходом голосования следили около ста международных избирателей. На территории республики были открыты избирательные участки для беженцев в разных городах: в Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. Большая часть людей, приходивших на избирательные участки, открыто заявляли о своем выборе:

- Я точно уверена, что после референдума мы будем жить мирно. Сейчас на душе радость и гордость, поэтому я первая и прибежала, - рассказала КП-Крым уроженка ДНР Тамара Сафиулина.

Члены комиссии приступили к подсчету голосов Фото: Александра Тимощенко

По словам зам. председателя. Центральной избирательной комиссии, на крымские избирательные участки пришло очень много желающих отдать свой голос. Каждый день члены комиссии отмечали высокую явку.

- За все эти дни мы ни разу не слышали ни о каких нарушениях в нашей комиссии, никакие жалобы и обращения не поступали. А насчет проведения я вам так скажу, все, кто звонил и узнавал какие-то вопросы, сразу получал ответы. Также по количеству бюллетеней можно заметить, что очень много людей пришло проголосовать. Некоторые даже шли после закрытия участков.

Заметим, на прошлой неделе в Крым привезли около 16 тысяч бюллетеней. Большая часть документов принадлежит жителям ДНР, так как их больше всего по численности.

Напомним, голосование для жителей освобожденных территорий проходило на протяжении пяти дней - с 23 по 27 сентября. При этом наблюдатели, эксперты и члены ЦИК отмечали высокую явку во всех регионах. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях во время референдума о вхождении в состав РФ явка составила больше 50%, поэтому мероприятие смело можно считать состоявшимся.

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