Референдум в Крыму: международные наблюдатели поделились своими впечатлениями

По итогам работы наблюдателей была организована пресс-конференция Фото: Александра Тимощенко

Международные наблюдатели продолжают работать на референдуме для освобожденных территорий в Крыму. Так, 25 сентября делегация смотрителей приехала на избирательный участок в Симферополе, чтобы проследить, как проходит голосование за вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам участников пресс-конференции, никаких нарушений за эти дни обнаружено не было, все проходит мирно, соблюдая все международные нормы.

- Все происходит нормально, спокойно, мы чувствуем демократический процесс, - сказал журналистам бразилец Энрике Домингес. - Мы говорили с несколькими людьми, которые приходили голосовать, и они все поддерживают это решение и говорят, что это для нас очень важно, поэтому мы сегодня пришли сюда. И это для меня отличается немножко от других процессов, которые я видел, – обычных: выборы президента, депутатов и так далее.

На избирательных участках проведение голосование контролировали десять наблюдателей. Фото: Александра Тимощенко

На избирательных участках проведение голосование контролировали десять наблюдателей. Среди них были эксперты из Бразилии, Египта, ЮАР, Того, Германии, Беларуси и Боснии и Герцоговины. Во время их работы на местах проведения референдума никаких нарушений обнаружено не было. Все прошло без фальсификаций и провокаций. Однако, как рассказал, наблюдатель из Белоруссии, директор Центра современных социальных технологий Сергей Лущ, членам избирательных комиссий несколько раз поступали анонимные звонки с угрозами и запугиваниями.

- Процесс был организован прозрачно, мы, как наблюдатели, не были ограничены ни в информации, ни в доступе на участки. Мы внимательно ознакомились с ходом голосования, с организацией, отметили высокий уровень явки, заинтересованности граждан. Вызывают обеспокоенность попытки оказать влияние на избирательные комиссии посредством анонимных звонков, угроз. Фиксировали на нескольких участках такие прецеденты, - отметил наблюдатель.

Все они тщательно следили за ходом голосований Фото: Александра Тимощенко

Также наблюдатели, приехавшие в Крым из разных уголков мира для контроля хода голосования, заявили, что вовсе не боятся санкций Евросоюза. По их словам, иностранцы полностью осознают всю ответственность за визит на освобожденные территории.

- Лично я не боюсь санкций, которые могут быть применены против меня. Если, например, Северная Америка или Европа введут какие-то санкции против меня - ну хорошо, я смогу посещать своих друзей, братьев в Южной Америке, в Азии, я будут только рад такому взаимодействию, - добавил Энрике Домингес.

Напомним, до 27 сентября на территории Крыма работает пять участков для голосования жителей освобожденных территорий. Они начали свою работу 23 сентября в Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи и Джанкое. В любое время жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей могут отдать свой голос.

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