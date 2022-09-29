Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 13 октября, сообщается на официальном сайте городского правительства.

- Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 часов 28 сентября 2022 года сроком на 15 суток до 18.00 часов 13 октября 2022 года, - говорится в сообщении.

Напомним, в городе федерального значения Севастополе «желтый» уровень террористической опасности впервые был введен 31 июля после атаки беспилотника на территорию штаба Черноморского флота. На территории Республики Крым также действует «желтый» уровень опасности, который неоднократно продлевали - в последний раз до 8 октября.

В то же время над Крымом продолжает действовать бесполетная зона. В последний раз Росавиация продлила запрет на полеты в республику до 4 октября.

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